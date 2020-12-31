Официальный сайт завода «Стройтехника»

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Вибропрессы Рифей

Вибропрессующее оборудование, выпускаемое заводом, представлено линиями «Рифей». Высокопроизводительный вибропресс «Рифей» производства «Стройтехники» отмечен наградами престижных международных и всероссийских выставок строительного оборудования, а также высоко оценён Минстроем РФ. Вибропрессы «Рифей-кондор» по своим характеристикам идеальны для частного строительства и коммерческого производства в малом бизнесе. Оптимальное соотношение качества и цен на вибропрессы позволило заводу выйти на мировой уровень. Таким образом, купить вибропресс производства «Стройтехники» можно и за пределами России (в том числе, в Казахстане)

Производство бетонных заводов

Бетонные мини-заводы – готовое решение для производства бетона в любых масштабах. Чтобы стать владельцем собственного отлаженного производства качественных стройматериалов, достаточно лишь купить бетонный завод! Компактность, мобильность, современность и технологичность бетонных заводов «Рифей-Бетон» позволили им завоевать почётное место на мировом рынке строительной техники. Фото-, видеоматериалы, технические характеристики и цены на бетонные мини-заводы представлены на нашем сайте.

Завод «Стройтехника» находится в г. Златоуст и организует продажу строительного оборудования, вибропрессов и бетонных заводов в Златоусте и прочих городах России, Казахстана и других стран. stroytec.ru является официальным сайтом завода.