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Наш партнер, ООО «Взаимодействие» предоставляет рекомендательный состав на одну марку бетона и рекомендует ближайшую лабораторию, в которой можно проверить данный состав и получить протокол испытаний.

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Оборудование «Рифей»: всегда в наличии
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Поможем подобрать оборудование под вашу задачу, доставим в любую точку мира, проведём пусконаладку и обучение.

Официальный сайт завода «Стройтехника»

Малогабаритные установки
> вибропрессующие линии
> Готовые решения
> Бетонные заводы

Лёгкий старт бизнеса с оборудованием завода «Стройтехника»

Экономическая обстановка на сегодняшний день диктует свои правила. Чтобы оставаться в игре, надо постоянно двигаться вперёд.

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Сделайте небольшие вложения в оборудование ― от 300 000 до 5 000 000 руб. Окупится за 4-7 месяцев.

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Преимущества работы с нами

КОНСУЛЬТАЦИИ

Профессиональные консультации по организации производства до и после покупки.

ПАТЕНТЫ

Уникальные запатентованные технологии.

РЕКОМЕНДАЦИИ МИНСТРОЯ РФ

Оборудование от завода «Рифей» рекомендовано Минстроем.

ДОСТАВКА

Доставка в любую точку мира и помощь в оформлении документов.

ПРОВЕРКА ПЕРЕД ОТГРУЗКОЙ

Контрольная сборка и проверка в холостом режиме перед отгрузкой

ПОМОЩЬ ВАШЕМУ БИЗНЕСУ

Бесплатный бизнес-план, расчёт окупаемости. Более 100 направлений развития вашего бизнеса!

СЕРВИС

Пусконаладочные работы, установка, монтаж и обучение персонала.

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

Возможность приобретения оборудования модулями.

ГОТОВЫЙ САЙТ

Готовый сайт с каталогом продукции по льготной цене.

ГАРАНТИЯ

Прямая гарантия от производителя.

ЗАПЧАСТИ

Полная номенклатура запчастей.

БЛОЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Удобно при отгрузке и монтаже.

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Смотрите отзыв на 00:05 Отзыв клиента
(г. Махачкала)
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(г. Сатка)
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(г. Урай)

Вибропрессы Рифей

Вибропрессующее оборудование, выпускаемое заводом, представлено линиями «Рифей». Высокопроизводительный вибропресс «Рифей» производства «Стройтехники» отмечен наградами престижных международных и всероссийских выставок строительного оборудования, а также высоко оценён Минстроем РФ. Вибропрессы «Рифей-кондор» по своим характеристикам идеальны для частного строительства и коммерческого производства в малом бизнесе. Оптимальное соотношение качества и цен на вибропрессы позволило заводу выйти на мировой уровень. Таким образом, купить вибропресс производства «Стройтехники» можно и за пределами России (в том числе, в Казахстане)

Производство бетонных заводов

Бетонные мини-заводы – готовое решение для производства бетона в любых масштабах. Чтобы стать владельцем собственного отлаженного производства качественных стройматериалов, достаточно лишь купить бетонный завод! Компактность, мобильность, современность и технологичность бетонных заводов «Рифей-Бетон» позволили им завоевать почётное место на мировом рынке строительной техники. Фото-, видеоматериалы, технические характеристики и цены на бетонные мини-заводы представлены на нашем сайте.

Завод «Стройтехника» находится в г. Златоуст и организует продажу строительного оборудования, вибропрессов и бетонных заводов в Златоусте и прочих городах России, Казахстана и других стран. stroytec.ru является официальным сайтом завода.

Контакты в регионах России: Златоуст, Казань, Краснодар, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Кемерово, Екатеринбург, Уфа, Воронеж, Красноярск, Пермь, Краснодар, Рязань, Саратов, Челябинск, Джанкой, Евпатория, Ялта, Севастополь, Керчь, Симферополь.

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