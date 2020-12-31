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Наш партнер, ООО «Взаимодействие» предоставляет рекомендательный состав на одну марку бетона и рекомендует ближайшую лабораторию, в которой можно проверить данный состав и получить протокол испытаний.
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Поможем подобрать оборудование под вашу задачу, доставим в любую точку мира, проведём пусконаладку и обучение.
Официальный сайт завода «Стройтехника»
Лёгкий старт бизнеса с оборудованием завода «Стройтехника»
Экономическая обстановка на сегодняшний день диктует свои правила. Чтобы оставаться в игре, надо постоянно двигаться вперёд.
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Сделайте небольшие вложения в оборудование ― от 300 000 до 5 000 000 руб. Окупится за 4-7 месяцев.
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Преимущества работы с нами
КОНСУЛЬТАЦИИПрофессиональные консультации по организации производства до и после покупки.
ПАТЕНТЫУникальные запатентованные технологии.
РЕКОМЕНДАЦИИ МИНСТРОЯ РФОборудование от завода «Рифей» рекомендовано Минстроем.
ДОСТАВКАДоставка в любую точку мира и помощь в оформлении документов.
ПРОВЕРКА ПЕРЕД ОТГРУЗКОЙКонтрольная сборка и проверка в холостом режиме перед отгрузкой
ПОМОЩЬ ВАШЕМУ БИЗНЕСУБесплатный бизнес-план, расчёт окупаемости. Более 100 направлений развития вашего бизнеса!
СЕРВИСПусконаладочные работы, установка, монтаж и обучение персонала.
МАСШТАБИРУЕМОСТЬВозможность приобретения оборудования модулями.
ГОТОВЫЙ САЙТГотовый сайт с каталогом продукции по льготной цене.
ГАРАНТИЯПрямая гарантия от производителя.
ЗАПЧАСТИПолная номенклатура запчастей.
БЛОЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕУдобно при отгрузке и монтаже.
Видеоотзывы
Вибропрессы Рифей
Вибропрессующее оборудование, выпускаемое заводом, представлено линиями «Рифей». Высокопроизводительный вибропресс «Рифей» производства «Стройтехники» отмечен наградами престижных международных и всероссийских выставок строительного оборудования, а также высоко оценён Минстроем РФ. Вибропрессы «Рифей-кондор» по своим характеристикам идеальны для частного строительства и коммерческого производства в малом бизнесе. Оптимальное соотношение качества и цен на вибропрессы позволило заводу выйти на мировой уровень. Таким образом, купить вибропресс производства «Стройтехники» можно и за пределами России (в том числе, в Казахстане)
Производство бетонных заводов
Бетонные мини-заводы – готовое решение для производства бетона в любых масштабах. Чтобы стать владельцем собственного отлаженного производства качественных стройматериалов, достаточно лишь купить бетонный завод! Компактность, мобильность, современность и технологичность бетонных заводов «Рифей-Бетон» позволили им завоевать почётное место на мировом рынке строительной техники. Фото-, видеоматериалы, технические характеристики и цены на бетонные мини-заводы представлены на нашем сайте.
Завод «Стройтехника» находится в г. Златоуст и организует продажу строительного оборудования, вибропрессов и бетонных заводов в Златоусте и прочих городах России, Казахстана и других стран. stroytec.ru является официальным сайтом завода.
Контакты в регионах России: Златоуст, Казань, Краснодар, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Кемерово, Екатеринбург, Уфа, Воронеж, Красноярск, Пермь, Краснодар, Рязань, Саратов, Челябинск, Джанкой, Евпатория, Ялта, Севастополь, Керчь, Симферополь.
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